В России действительно распространена коррупция, и причина этому — в нехватке общественных и государственных институтов контроля, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — сказал он.

По его словам, борьбе с коррупцией могли бы поспособствовать свобода слова, политическая конкуренция и «реальная подотчетность органов власти своим избирателям». «Да мы даже до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов по-настоящему, хотя занимаемся этим 20 лет», — отметил глава Счетной палаты.

Он назвал и сильные стороны государственной антикоррупционной политики, в числе которых открытость данных о госзакупках. «Однако у нас плохо с системным анализом происходящего», — подчеркнул Кудрин, добавив, что государству следует работать над повышением наглядности и информативно

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