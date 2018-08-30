Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан приняли решение о возврате нескольких товарных партий растениеводческой продукции, прибывших из Азербайджана и Ирана.

«В числе запретной продукции оказались четыре партии слив общим объемом около 74,5 тонн, а также по одной партии черного чая и персиков по 12,5 и 18,5 тонн в каждом. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил более 105 тонн», — отмечается в сообщении ведомства, сообщает «Интерфакс».

Зараженная растениеводческая продукция была обнаружена на дагестанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр».

«Продукция следовала в Российскую Федерацию из Азербайджана и Ирана. В ходе карантинного фитосанитарного контроля в товарных партиях специалистами Россельхознадзора выявлена восточная плодожорка и амброзия полыннолистная. Заключения дагестанского филиала ФГБУ “ВНИИКР” также подтвердили факт выявления в подкарантинной продукции вредных объектов», — подчеркивается в сообщении

За нарушение ФЗ №206 «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции». В отношении растениеводческой продукции принято решение о возврате грузов в страны экспортеров.

Minval.az