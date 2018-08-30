«Один из военнослужащих, посетивших на днях приемную второго президента Роберта Кочаряна, рассказал, что перед приемной образовалась четырехчасовая очередь: «ждали бывшие должностные лица, руководители СМИ и даже ученые».

Нам стало известно также, что в последние годы напряженность в отношениях между Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном спала – общие интересы сблизили бывших друзей. А роль связующего звена между ними играет Аркадий Гукасян(бывший лидер карабахских сепаратистов)». Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

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