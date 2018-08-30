Михаил Ходорковский прекратил поддержку в качестве инвестора «Центра управления расследованиями», который отправил российских журналистов в Центральную Африку, где они погибли. Об этом он сообщил на сайте «МБХ-Медиа».

Ходорковский пояснил, что считает «существенной ошибкой» при подготовке командировки выбор фиксера, который должен был помогать журналистам на месте. «Ответственность за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа», — заявил он.

Главный редактор ЦУР Андрей Коняхин ушел в отставку. Он заявил, что «ЦУРа больше нет», и что сам он не будет «думать ни о чем другом», пока «не найдет всех причастных» к гибели журналистов.

«Даже частичная ответственность — это слишком много в такой ситуации. Поэтому я принимаю к сведению заявление об отставке главреда ЦУР Андрея Коняхина и прекращаю, в качестве инвестора, поддерживать проект «Центр управления расследованиями», — заявил Ходорковский.

Minval.az