Российский Forbes впервые представил рейтинг самых влиятельных россиян. Его возглавил президент России Владимир Путин. Издание отмечает, что это произошло «автоматически», так как Путин занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

В первую пятерку вошли предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» — Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Топ-10 вошли гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

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