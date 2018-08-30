В отделе полиции по городу Ухте возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет пяти граждан Республики Азербайджан, сообщает издание «КомиИнформ» со ссылкой на МВД по Коми.

Установлено, что местный житель 1959 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, прописал в своей квартире пятерых иностранцев, не имея намерений предоставлять им жилье. Прописка гражданам требовалась для законного пребывания на территории РФ.

Фактически поставленные на учет иностранные граждане по месту прописки не проживали.

В результате ухтинец стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция указанной статьи уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

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