В Новосибирске по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе состоялась встреча заместителя полпреда Любови Бурды с Генеральным консулом Азербайджанской Республики в г. Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым и вице-консулом Рамином Салимхановым, сообщили российскому интернет-сайту infopro54.ru в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

Как отметила Любовь Бурда, важно поддерживать существующие и развивать новые направления сотрудничества между регионами Сибири и районами Азербайджана.

— Необходимо проводить совместную работу по дальнейшему укреплению экономических и культурных связей, гармонизации межэтнических отношений, — подчеркнула заместитель полномочного представителя.

В свою очередь, Ильгар Искендеров отметил, что у азербайджанских районов с сибирскими регионами сложились давние традиции тёплых, дружественных взаимоотношений. В настоящее время, по его мнению, перспективными для развития партнёрства являются такие направления, как наука и образование. В частности, он рассказал о своей работе в рамках VI Международного форума технологического развития «Технопром-2018», где свою заинтересованность в совместных проектах с коллегами из Азербайджана выразили учёные Сибирского отделения Российской академии наук.

В регионах Сибири диаспора этнических азербайджанцев относится к наиболее крупным национальным сообществам. На сегодняшний день она насчитывает более 55 тысяч человек и представлена во всех субъектах Федерации округа. В целях сохранения этнокультурной самоидентификации и самобытности, а также для обеспечения гармоничного развития в социуме на территории Сибири действуют азербайджанские национальные общественные организации и объединения.

Minval.az