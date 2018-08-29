Пресс-служба Красноярской таможни сообщила российскому интернет-порталу 1line.info, что двое пассажиров рейса из Красноярска в Баку не задекларировали денежные средства, которые везли с собой на родину. У женщины сумма превышала норму вывоза наличных денежных средств без письменного декларирования (10 тысяч долларов) на 88 тысяч рублей (1309,9 долларов), у мужчины — на 73750 рублей (1097,79 долларов).

На граждан Азербайджана завели административные дела по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование физическим лицом наличных денежных средств». Статья предусматривает административный штраф или конфискацию. Пока деньги изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств. Дела находятся на рассмотрении.

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