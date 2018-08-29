В соответствии с положениями протокола заседания Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне делегация во главе с начальником Главного управления инспекции и оценивания Сухопутных войск Вооруженных Сил Турции бригадным генералом Фаруком Йылдырымом находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает МО АР, в рамках визита турецкая делегация встретилась с начальником Главной военной инспекции Министерства Обороны Азербайджана генерал-майором Закиром Агаевым.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития сотрудничества, а также обсудили возможности дальнейшего развития двусторонних отношений.

Minval.az