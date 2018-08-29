Президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, которую разработало правительство. По его словам, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь, а на пять лет — до 60 лет, отмечает «Медуза».

Также Путин предложил предусмотреть, чтобы многодетные матери выходили на пенсию досрочно. По его словам, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше, если пять и более детей, — то женщины смогут выходить на пенсию в 50 лет.

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