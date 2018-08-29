Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным телеобращением, посвященным пенсионной реформе. Это станет первым развернутым комментарием Путина о планах повышения пенсионного возраста в России.
Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным телеобращением, посвященным пенсионной реформе. Это станет первым развернутым комментарием Путина о планах повышения пенсионного возраста в России.
Дата: 2018/08/29 12:58
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
619
«Медовый месяц» между Москвой и Пекином заканчивается?
Киев направил официальный запрос Белому дому по поводу приобретения трех современных систем противовоздушной обороны по 750 миллионов
Главное военное следственное управление Следственного комитета Армении выясняет обстоятельства смерти старшего лейтенанта Карена Ованнисяна.
Президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, которую разработало правительство.
Об этом пишут ереванские СМИ
Второй президент Армении Роберт Кочарян считает, что его преемник Серж Саргсян допустил ошибку, инициировав конституционную реформу.
В армянской госслужбе безопасности пищевых продуктов минсельхоза проинформировали о временном запрете ввоза свинины и живой птицы из
Он намерен открыть на оккупированных землях Азербайджана собственный бизнес
Прогремевший накануне взрыв на незаконно эксплуатируемом оккупантами горном руднике в селе Хейвалы оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, причинил