Американский миллионер Дэн Билзерян, которого называют «королем Instagram» во вторник, 28 августа, посетил оккупированные Арменией территории Азербайджана, где пострелял из разных видов оружия.

Билзерян совершил несколько пробных выстрелов из РПГ-7, автоматического гранатомета станкового (АГС), РПК-74, винтовки «Винторез» и других видов вооружений, отмечает агентство «Новости-Армения».

Агентство пишет, Билзерян намерен открыть на оккупированных землях Азербайджана собственный бизнес. 27 августа он прилетел в Армению, получил армянское гражданство и встал на учет в Вооруженных силах страны.

Дэн Билзерян — американец армянского происхождения и звезда социальных сетей с аудиторией, превышающей 23 миллиона подписчиков. Он утверждает, что нажил свое состояние благодаря азартным играм и венчурным инвестициям.

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