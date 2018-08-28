Прогремевший накануне взрыв на незаконно эксплуатируемом оккупантами горном руднике в селе Хейвалы оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, причинил серьезный ущерб коммуникациям, снабжающим природным газом город Агдере и близлежащие населенные пункты. Об этом сообщают армянские СМИ.

В итоге все населенные пункты и предприятия на территории оккупированного Агдеринского района лишились газоснабжения. В частности, начались проблемы с обеспечением газом военных частей и военных медучреждений.

По данным прибывших на место событий структур МЧС сепаратистского режима, главная причина аварии заключается в том, трубопроводы не соответствуют стандартам. На их восстановление необходимо будет минимум 3-5 дней.

Напомним, на незаконно эксплуатируемом оккупантами горном руднике в селе Хейвалы в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана накануне произошел взрыв, после чего начался пожар.

Minval.az