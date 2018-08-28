В московском районе Бирюлево Западное после дорожного конфликта и стрельбы задержаны 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Инцидент произошел вечером 27 августа у дома 18 по Булатниковской улице. Несколько участников конфликта получили серьезные травмы. Один из мужчин получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и колото-резаное ранение живота. Еще один — огнестрельные и колото-резаные раны. Как сообщает РИА «Новости», всего госпитализированы трое человек.

По данным агентства «Москва», на месте конфликта полиция обнаружила молоток с бурыми потеками, 13 гильз от травматического пистолета, два ножа и кусок арматуры. Источник издания рассказал, что конфликт начался после ДТП. По его словам, среди задержанных восемь граждан Азербайджана, семь граждан Армении, двое уроженцев Чечни и один гражданин Грузии.

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