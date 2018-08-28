В соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год, утвержденным Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, с инженерно-саперными подразделениями проведено тактико-специальное учение.

В ходе тактико-специального учения, проведенного в сложной оперативной обстановке, специалисты инженерных войск отработали задачи по проведению инженерной разведки местности с использованием современных средств и оборудований, а также подготовке путей передвижения войск, сообщает МО АР.

Кроме того, личный состав, обнаружив мины, установленные условным противником, провел разминирование местности специальным способом, а по прибытию в заданный участок выполнил нормативы по оборудованию инженерно-наблюдательных постов на местности.

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