Нападающий «Лестера» Джейми Варди объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Об этом сообщает газета The Guardian. Футболист принял такое решение из-за ряда факторов. Во-первых, он решил больше времени посвящать семье. Во-вторых, сыграл свою роль уже серьёзный по футбольным меркам возраст — в январе Варди стукнет 32 года. В-третьих, нападающий не видит себя основным игроком команды.

Как пояснил главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт, Варди сообщал о своём намерении завершить международную карьеру ещё до чемпионата мира в России, на котором англичане заняли четвёртое место. В итоге тренер и игрок договорились не сжигать мосты окончательно: форвард готов вернуться в национальную команду в случае, если другие нападающие будут травмированы и в линии атаки возникнет дефицит кадров. Саутгейт считает, что Варди ещё не проявил себя в полной мере.

— Честно говоря, я думал об этом какое-то время. Я, в отличие от сборной, не молодею, и нужно отдать дань уважения тренеру: его стратегия дала свои плоды, ведь мы добрались до полуфинала чемпионата мира — это наше лучшее достижение на чужой земле. Поэтому я сказал Гарету, что с этого момента лучше больше привлекать способных молодых игроков и давать им международный опыт, — прокомментировал Варди свою «отставку».

Футболист добавил, что на его решение повлиял и тот факт, что он далеко не всегда проходит в состав команды. По словам Варди, сейчас он хочет больше проводить время с женой и дочкой, чем сидеть на скамейке в сборной в ожидании игровых минут. Саутгейт пытался убедить игрока передумать, и в итоге они сошлись на промежуточном варианте: Варди уходит из сборной, но будет готов вернуться в экстренной ситуации.

Джейми Варди играл за сборную Англии с 2015 года. За это время он успел провести 26 матчей, в которых отметился семью голами. Форвард был частью национальной команды на Евро-2016 и ЧМ-2018.

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