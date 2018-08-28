В соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год, утвержденным Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, авиация Военно-воздушных сил (ВВС) провела учебно-тренировочные полеты.

Как сообщает МО АР, в ходе учебно-тренировочных полетов, проведенных в рамках нового учебного периода, самолеты и вертолеты выполнили задачи по уничтожению целей.

Экипажи авиации также разыграли тактические эпизоды по отработке задач по поддержке сухопутных войск с воздуха, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

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