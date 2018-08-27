Бывший глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе с 29 августа станет чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Азербайджане, такое распоряжение издал страны Георгий Маргвелашвили.

Действующий посол Грузии в Азербайджане Теимураз Шарашенидзе занимал этот пост с февраля 2011 года. Он покинул его в рамках плановой ротации, пишет Спутник-Грузия.

Патардзе ушел в отставку с должности председателя правительства Аджарской АР в начале июля. Ранее, в 1996-2000 годах он работал инспектором департамента криминальной полиции при МВД Аджарии.

Затем он перебрался в консульский департамент МВД Грузии, а в 2004 году начал дипломатическую службу в Россию. До 2007 года Патарадзе трудился вторым секретарем посольства Грузии в РФ, а после получил пост советника. После разрыва дипломатических отношений и до 2009 года дипломат работал консулом в Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.

В 2009-2010 годах Патарадзе был генеральным консулом Грузии в Салониках. В 2011-2012 годы он занимал пост генконсула Грузии в Турции, с 2012 года по 1 марта 2013 года работал послом в этой стране, с 2013 по 2016 год — послом в Казахстане.

Minval.az