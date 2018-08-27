Сообщение гражданина Азербайджана о том, что 26 августа в селе Мостки Сватовского района ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся его пожилой отец, поступило в Сватовский отдел полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Проверкой установлено, что 26 августа заявитель вместе со своими родственниками в количестве 12 человек на автомобиле «Ford Transit» въехали на территорию Украины через пункт пропуска «Просяное» Марковского района и в дальнейшем остановились на отдых в селе Мостки Сватовского района, где гражданин Азербайджана пошел попить воды и не вернулся.

Данный факт зарегистрирован. Принимаются меры по установлению местонахождения пропавшего.

Minval.az