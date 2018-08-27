Азербайджанский актер Анар Халилов, проживающий в России, снялся в российской картине ужасов режиссера Евгения Абызова.

Как сообщил Sputnik Азербайджан сам актер, съемки картины, которые проходили на побережье Черного моря, завершились в апреле 2018 года. В фильме описываются мистические события, основой для которых послужила охватившая Россию в конце ХIХ века мода на спиритизм. Для съемок картины был даже найден дом, построенный в том же веке.

По сюжету фильма, молодая компания, приехавшая на курорт в межсезонье, развлекается тем, что проникает в опустевшие дома и закатывает там вечеринки. К ним присоединяется девушка Катя, у которой есть на примете подходящая дача – бывший спиритический салон. Хозяин дома, в которого Катя была влюблена, давно не появлялся в этих местах. К ужасу налетчиков он возвращается именно в разгар вечеринки, но это ничто по сравнению с тем, что мужчиной управляют сверхъестественные силы.

В картине также снялись Юрий Чурсин, Ангелина Стречина, Анастасия Зенкович, Михаил Мещеряков и другие российские актеры. Выход фильма в широкий прокат состоится 11 октября 2018 года.

Анар Халилов — выпускник театрального института имени Щукина, ученик народной артистки России Людмилы Максаковой. Снимался в главной роли в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата «Внутренний город». Помимо актерской деятельности Халилов также часто выступает в качестве модели, принимая участие в разных фотопроектах.

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