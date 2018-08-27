Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против того, чтобы безопасность ЕС и дальше зависела от США.
«Безопасность ЕС больше не должна зависеть от США», — отметил французский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против того, чтобы безопасность ЕС и дальше зависела от США.
«Безопасность ЕС больше не должна зависеть от США», — отметил французский лидер.
Дата: 2018/08/27 15:34
Раздел: Новость
Просмотров:
98
Российские хакеры потратили годы, пытаясь взломать личную переписку высокопоставленных православных деятелей мира, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на
Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений в индийском штате Керала достигло 445 человек.
На севере Алжира зафиксировано 147 случаев с подозрением на заражение холерой, 49 из них были подтверждены, два
Германское Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) обратилась в Еврокомиссию с предложением выкупить огромные запасы стрелкового оружия,
Авторитетное издание Business Insider опубликовал рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Полный перечень включил в себя пять позиций.
Оппозиционер Алексей Навальный находится в ОВД »Даниловский», причина задержания неизвестная, сообщила твитом его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Американские эксперты в области кибербезопасности считают власти Ирана ответственными за атаку на учетные данные высших учебных заведений
Италия предупредила Европейский союз, что прекратит платить взносы, если Брюссель не поможет разрешить ситуацию вокруг корабля итальянской береговой
Германия заинтересована в расширении экономических связей с Азербайджаном, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.