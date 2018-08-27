Вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов прокомментировал заявление гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова о том, что он ездит на турниры за свой счет.

Как сообщил Махир Мамедов в интервью Qafqazinfo, Мамедъяров не ездит на соревнования за свой счет, а так же отметил, что поиск им спонсора вполне нормален:

«Шахрияр выдающийся спортсмен. В настоящее время он принимает участие в тяжелом турнире и говорит о своей усталости. В этом нет ничего оскорбительного. Он не ездит ни на какие соревнования за свой счет. Когда он едет в составе национальной команды, то его расходы оплачивает федерация, а когда в составе клуба, то оплачивает клуб. Шахрияр получает особое приглашение на каждый турнир и оценивает его. Он может тратиться только на шахматную школу и свои занятия, других трат у него нет. Азербайджанское государство постоянно поддерживает его. После каждого турнира, в котором он принимал участие, он был награжден. Для него созданы все условия».

Мамедов прокомментировал также вопрос наличия большого количества спонсоров у других известных шахматистов:

«На Западе и у нас внимание к спорту разное. Например, в успехах шахматиста Фабиано Каруаны США и Италия не сыграли никакой роли. Его поддержали спонсоры. Возможно, Шахриях хочет дополнительных средств для тренировок, или недоволен тем, что его недостаточно ценят, и у такого гениального шахматиста как он, нет спонсоров. В этом он полностью прав. В его заявлении нет ничего необычного».

Напомним, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров заявил накануне, что причиной его частого участия в различных турнирах являются деньги.

«Сегодня один журналист у меня спросил, в чем является причина моего столь частого участия в турнирах. Постеснялся сказать ему правду. Деньги! Я не смог объяснить ему, что у меня, профессионального шахматиста, нет спонсора, что я еду на турниры за свой счет, а у всех других моих соперников спонсоры есть. Очень жаль это признавать, но шахматы мне надоели! Я устал! А завтра надо снова играть. Иногда я думаю о том, а сколько спортсменов сильнее меня есть в Азербайджане, что мне не находится ни одного спонсора?

Моя любовь к Азербайджану безгранична, но мои силы – нет. Однажды я уже перестану быть тем Шахрияром Мамедъяровым, и смысла от всех этих разговоров не будет», — написал он на своей странице в Facebook.

Minval.az