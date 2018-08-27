Авторитетное издание Business Insider опубликовал рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Полный перечень включил в себя пять позиций. Лидером списка оказался китайский флагман OnePlus 6.

При выборе лучших гаджетов эксперты оценивали их по ряду критериев, среди которых — соотношение цены и качества. «Китаец» оказался лидером благодаря мощному аккумулятору, качественной камере,процессору Qualcomm Snapdragon 845, а также — 6 ГБ оперативной памяти.

В рейтинг также вошли Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7 Thinq, замыкает пятерку Moto G6.

iPhone 8 и iPhone X не были включены в перечень, поскольку были представлены еще в 2017 году.

Minval.az