Германское Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) обратилась в Еврокомиссию с предложением выкупить огромные запасы стрелкового оружия, остающегося в обороте в странах бывшей Югославии. Об этом сообщает DW.

По оценкам экспертов немецкой криминальной полиции, речь идет о тоннах вооружений.

«Если эти запасы не окажутся под контролем или не будут уничтожены, они могут оказаться в криминальном обороте», – заявил эксперт BKA Кристоф Беккер.

Немецкие правоохранители инициировали общеевропейскую программу полицейского сотрудничества, призванную выработать программу выкупа оружия и вступили в переговоры с правительствами балканских стран и ответственными ведомствами.

Интерпол оценивает запасы стрелкового оружия в странах бывшей Югославии в 4 млн единиц. По большей части, по данным BKA они находятся в арсеналах под государственным контролем.

Ранее стало известно, что в Украине правоохранители изъяли менее 10% оружия, вывезенного с Донбасса в другие регионыстраны. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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