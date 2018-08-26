Неизвестный, открывший стрельбу по участникам кибертурнира в городе Джексонвилл во Флориде, сам был игроком. По данным LA Times, он проиграл и открыл огонь по своим конкурентам.

Один из участников турнира рассказал изданию, что стрелок выстрелил не менее пяти раз, а затем покончил с собой.

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По меньшей мере одиннадцать человек получили ранения и четверо погибли в результате стрельбы в Джексонвилле, штат Флорида, сообщает Интерфакс со ссылкой на Fox News. Полиция призывает всех держаться подальше от района по соображениям безопасности.

Стрельба произошла в развлекательном центре Jacksonville Landing. Пользователи социальных сетей пишут, что сегодня в нем проходит турнир по видеоигре Madden NFL.

Местные СМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что на месте находятся несколько машин скорой помощи, пожарных и полицейских, а пути к развлекательному центру Jacksonville Landing перекрыты.

Позже полиция Джексонвилла сообщила о смерти одного из подозреваемых, который открыл стрельбу в развлекательном комплексе «Джексонвилл лэндинг».

Как говорится в сообщении полиции в Twitter, подозреваемый был найден мёртвым на месте происшествия. Отмечается, что у полиции нет сведений о том имеется ли сообщник у погибшего. Ведутся поиски в торговом центре.

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