Азербайджанка пыталась незаконно ввезти в Красноярск черенки роз.

Как рассказали российскому интернет-порталу 1line.info в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора, в красноярском аэропорту задержали уроженку Азербайджана. Женщина пыталась ввезти в Красноярск черенки роз, спрятав их в сумке.

По итогам проверки из ручной клади пассажирки были изъяты цветочные черенки, ввоз которых на территорию России запрещён. Посадочный материал отправили на уничтожение, а цветочную контрабандистку оштрафовали за незаконный ввоз растений.

«С 16 апреля 2012 года в соответствии с указанием Россельхознадзора введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции растительного происхождения, ввозимой в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из Республики Азербайджан», — пояснили в ведомстве.

Minval.az