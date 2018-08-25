Американские эксперты в области кибербезопасности считают власти Ирана ответственными за атаку на учетные данные высших учебных заведений в 14 странах. Специалисты из компании Secureworks выяснили, что хакеры заставили пользователей вводить свои логины и пароли на фальшивых сайтах, похожих на официальные страницы ВУЗов, пишет РИА Новости.

По данным компании, действия мошенников затронули 76 университетов в Австралии, Канаде, Китая, Израиле, Швейцарии, Турции, Великобритании и США. Экспертам использованная взломщиками спуфинг-техника напомнила способы обмана группировки COBALT DICKENS, которая «связана с иранским правительством».

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк уже предъявила обвинения девяти членам COBALT DICKENS за взлом 320 университетов в 22 странах ранее. Власти США уверены, что хакеры работают по заказу иранского Корпуса стражей исламской революции. Целью взломов является кража интеллектуальной собственности: научные работы и исследования.

Minval.az