Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Азербайджане, в субботу посетила Аллею шехидов в Баку.

Канцлер посетила могилы героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Родины. Она возложила венок к «Вечному огню».

В исполнении образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Германии и Азербайджана.

Канцлер Германии, обозревшая панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была проинформирована об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству и созиданию.

На Аллее похоронены лица, погибшие в период Карабахской войны 1990-94 годов, а также событий 20 января 1990 года.

Minval.az