Германия заинтересована в расширении экономических связей с Азербайджаном, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы можем расширить наши экономические связи. Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Германии в регионе», — подчеркнула А.Меркель на встрече в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, Азербайджан и Германию связывают многосторонние отношения.

«Мы неоднократно виделись в рамках международных организаций и международных встреч, и я считаю, что этот визит даст новый толчок нашим отношениям», — отметила она.

А.Меркель подчеркнула заинтересованность Берлина в обсуждении с Баку вопросов защиты прав человека и гуманитарной ситуации.

«Мы также будем говорить о вопросах, которые очень мешают этому региону. Это нагорно-карабахский конфликт и Германия хочет оказать поддержку в его урегулировании», — добавила она.

Minval.az