Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 1,36 доллара или 1,79%.
В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 77,51 доллара/баррель.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 1,36 доллара или 1,79%.
В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 77,51 доллара/баррель.
Дата: 2018/08/25 13:48
Раздел: Новость
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