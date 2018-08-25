26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 45-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 26 августа температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 25-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и дожди. Ожидается восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16, днем 21-25 градусов тепла.

Minval.az