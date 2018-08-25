Военно-морские силы (ВМС) США в пятницу, 24 августа, официально объявили о восстановлении Второго флота в Атлантическом океане, который был расформирован в 2011 году.

Как пишет Politico, причиной для восстановления флота послужила активизация подводных лодок ВМФ РФ, которые активизировались в районах Атлантического океана.

Авиация, корабли и десантные войска Второго флота базируются в Норфолке, штат Вирджиния. Они будут задействованы для операций около берегов восточного побережья США, а также в северной части Атлантического океана.

«Наш контроль в море и расширение военного присутствия, две критически важные составляющие нашей национальной безопасности, оспариваются иностранными державами, а именно Россией и Китаем», — заявил командующий флотом ВМС США адмирал Крис Грэди.

Начальник штаба ВМС США Джон Ричардсон считает, что военно-морской флот не собирается «напрашиваться на драку», но реалии требуют поддержки «крупномасштабных океанских маневренных боевых действий» в регионе Атлантического океана.

По его словам, возрождение второго флота не следует рассматривать как стремление США к столкновению с Россией.

«В последнее время было множество предположений насчет того, что возрождение второго флота означает перегруппировку ВМС США для ведения боевых действий и даже стремление к ним. Ничего не может быть дальше от истины», — заявил американский военачальник.

«Это динамичный ответ США на динамичную атмосферу в сфере безопасности», — сказал Ричардсон про восстановление второго флота.

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