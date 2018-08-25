Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который ранее оскорбил его отца. Соответствующую публикацию спортсмен сделал у себя в Instagram.

«Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так, игры, говорят, пошли, мы-то войну ожидаем», — написал Нурмагомедов.

24 августа Конор Макгрегор обозвалотца Хабиба Нурмагомедова — российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова — дрожащим трусом. «Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — написал он у себя в Instagram.

Бой россиянина с 30-летним ирландцем за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Minval.az