4 сентября в Сочи будет дан старт международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018», репетиции участников которого начнутся уже завтра, 25 августа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в этом году Азербайджан на «Новой волне» представит певец Эмиль Кадыров, ставший известным по проекту «Голос», выходившему в эфир на Первом российском канале, и телешоу «Во весь голос» на телеканале «Мир».

В «Новой волне 2018» также примут участие исполнители из России, Канады, Болгарии, Италии, Греции, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Украины и Армении.

Отметим, что ранее Азербайджан на «Новой волне» представляли группа «Milk & Kisses» и певец Чингиз Мустафаев.

Minval.az