Полузащитник азербайджанского «Карабаха» Гара Гараев прокомментировал изданию «Азериспорт» поражение в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы по футболу с молдавским «Шерифом» в Тирасполе (0:1).

«В первой игре мы получили не то, что ожидали. Но я оптимистично настроен. Все в наших руках. Самый главный матч этого противостояния будет на следующей неделе. Он пройдет при родных трибунах. Я считаю, что мы справимся с поставленной задачей. Я верю, что мы способны вновь пройти «Шериф», — заявил Гараев.

Minval.az