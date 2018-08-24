После падения Шумахера пришлось на шесть месяцев поместить в искусственную кому, и после родственники в основном хранили молчание о том, как продвигается восстановление великого гонщика. А его менеджер Сабина Кем говорила о намерении защищать его частную жизнь.

Теперь же близкие родственники Михаэля рассказали французскому журналу Paris Match, что 49-летний гонщик по-прежнему проявляет эмоции. Ранее сообщалось, что он реагирует на голоса жены и детей. Теперь бывший гонщик заплакал, глядя на красивый пейзаж.

Minval.az