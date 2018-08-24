Гарадагский районный суд Баку сегодня на выездном заседании в колонии номер 14 рассмотрел обращение блогера Мехмана Гусейнова об условно-досрочном освобождении в связи с отбытием более половины срока наказания.

Суд не удовлетворил обращение, сообщила «Туран» адвокат журналиста Шахла Гумбатова.

По ее словам, администрация колонии представила в суд негативную характеристику на Гусейнова, заявив, что блогер «не встал на путь исправления».

Его обвинили в «не искреннем отношение к сотрудникам колонии, в негативном отношении к труду, в не участии в работах по благоустройству и культурных мероприятиях».

Minval.az