Украина и европейские страны должны искать альтернативные источники энергоносителей, чтобы не зависеть от поставок российского газа. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Minval.az со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Болтона, европейским странам необходимо рассмотреть возможность поставок газа из Азербайджана через Адриатическое море. Советник президента также напомнил о готовности США поставлять в Европу и на Украину американский сжиженный природный газ. Болтон отметил, что Украина также может вести разработку собственных природных ресурсов.

Отвечая на вопросы журналистов, Болтон сообщил, что санкции в отношении России, в частности, из-за аннексии Крыма и вероятного вмешательства в выборы в США сохранятся в полном объеме до тех пор, пока Россия не изменит свою политику.

Визит Болтона в Киев проходит во время празднования Дня независимости Украины. Болтон посетил военный парад и встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Президент поблагодарил США за введение санкций против России. По его мнению, они эффективны и служат мощной мотивацией для Кремля для того, чтобы «вернуться в цивилизованное общество, убрать войска из Крыма и Донбасса и не применять химическое оружие против других государств».

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