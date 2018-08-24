Редакция «Новой газеты» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить главе Чечни Рамзану Кадырову въезд в российскую столицу, после того как тот заявил, что запрещает правозащитникам посещение Чечни.

«Нам в нашем регионе точно будет спокойней без его свиты, „порше-кайенов“ и прочих кортежей с номерами 95-го, между прочим, глубоко дотационного региона. Резко возрастет безопасность москвичей, если прекратятся криминальные разборки со стрельбой во все стороны, участниками которых так часто выступают сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики», — говорится в обращении редакции.

Кадыров 22 августа на совещании с представителями правоохранительных органов Чечни заявил, что после окончания суда над Оюбом Титиевым регион станет для правозащитников «запретной территорией, так же как и для террористов, экстремистов». По мнению Кадырова, правозащитники «мешают жить чеченскому народу».

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