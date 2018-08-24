Евросоюз и НАТО не являются врагами России, и Москва «должна это понять», заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета, передает телеканал «Рустави-2».

Как пояснила канцлер, в Берлине хотят иметь хорошие отношения с как с Грузией, Азербайджаном и Украиной, так и с Россией. Она также подчеркнула, что Европа и Россия «многому научились друг у друга».

Также Меркель заявила, что газопровод «Северный поток-2» не поставит Германию в зависимость от России, и выступила за сохранение транзита российского газа через территорию Украины.

Minval.az