Берлин не может отказаться от снабжения российскими газом и нефтью, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета.

«Мы (Германия) не можем сказать нет сотрудничеству с Россией в направлении снабжения газом и нефтью», — сказала Меркель, напомнив, что контакты в сфере энергетики продолжались даже в эпоху холодной войны.

Говоря о поставках газа из Азербайджана, Меркель отметила, что у Берлина нет возможности получать газ из этой страны по той же цене, по которой закупается российское топливо.

«Европе получать газ из РФ дешевле, чем из других стран», — добавила Меркель, передает ТАСС.

Меркель также подчеркнула, что Европа и НАТО не являются врагами Москвы.

«Россия является важной страной в мире, Германия имеет желание иметь хорошие отношения с Россией. Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами РФ», — отметила Меркель.

В июле президент США Дональд Трамп назвал несправедливым, что Вашингтону приходится защищать Германию, полностью «контролируемую» Россией через поставки газа.

Bопросы транспортировки газа из региона Каспия в Европу и расширение торгово-экономических связей будут находиться в центре внимания переговоров 25 августа канцлера Германии Ангелы Меркель с руководством Азербайджана в Баку, сообщает «Рейтер» со ссылкой на высокопоставленного германского чиновника.

«После критики со стороны президента США Дональда Трампа, Меркель ищет альтернативы российскому топливу, хотя и не отказывается от строительства российского газопровода «Северный поток — 2″, — отмечает агентство. — Берлин заинтересован в строительстве Южного газового коридора (ЮГК), который является частью стратегии по диверсификации энергопоставок в Европу».

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