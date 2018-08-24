Саудовская Авария намерена привлечь финансирование зарубежных банков на сумму 11 миллиардов долларов для проведения экономических реформ в стране, пишет Financial Times.

Как указывает газета, дыра в бюджете страны появилась из-за несостоявшегося IPO (первичное размещение акций) крупнейшей компании Saudi Aramco, которое должно было стать крупнейшим в истории.

Банки, которые будут предоставлять кредиты Суверенному фонду Саудовской Аравии, будут выбраны на этой неделе. По словам источников, планируется привлечь 16 ведущих банков.

Minval.az