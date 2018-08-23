Актер и спецпредставитель российского МИДа по вопросам гуманитарных отношений между Москвой и Вашингтоном Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в Московской области. Решение о регистрации приняла инспекция налоговой службы по городу Элекстросталь, подтверждают данные системы СПАРК, на которые обратили внимание ТАСС.

В разделе о деятельности в системе СПАРК у Сигала указаны в том числе звукозапись, издание музыкальных произведений, деятельность в области исполнительских искусств и в области спорта, а также зрелищно-развлекательная деятельность.

Актер получил регистрацию в качестве ИП, чтобы легализовать свою деятельность, заявил «РИА Новости» представитель артиста Анар Рейбанд, пояснив, что Сигал обратился в инспекцию по месту проживания, отмечает РБК.

«Поймите правильно, тут нет никакого скрытого подтекста, никаких налоговых выгод или льгот. Дело в том, что мистер Сигал около 70–80% своего времени проводит в России, — сказал Рейбанд. — Ему логично было создать ИП, чтобы имелась какая-то налоговая база, чтобы спокойно продолжать свою рабочую деятельность», — добавил он, отметив, что артист не хочет, «чтобы потом за ним бегали судебные приставы».

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