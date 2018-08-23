Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа в Москве проведёт переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

«Будут предметно рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских отношений», — сказала она (цитата по RT).

По её словам, значительное внимание министры уделят тематике взаимной торговли, объём которой, как подчеркнула дипломат, демонстрирует в последнее время устойчивую положительную динамику.

Minval.az