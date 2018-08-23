Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность помилования бывшего главу своего избирательного штаба и политтехнолога Пола Манафорта, об этом рассказала журналистка телеканала Fox News Эйнсли Эрхарт после интервью Трампом.

«Мне кажется, ему жаль Манафорта. Они были друзьями. Не сказать, что он проработал на него долго – всего лишь 100 дней», – сказала журналистка.

Накануне жюри присяжных признало Пола Манафорта, возглавлявшего предвыборный штаб Дональда Трампа в марте–августе 2016 года, виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Присяжные признали Манафорта виновным в пяти случаях ухода от налогов, одном случае непредоставления финансовых данных властям США и в двух случаях банковского мошенничества. В отношении других десяти пунктов обвинения присяжные не смогли принять решения. Среди этих пунктов – введение в заблуждение налоговых органов по поводу доходов и наличия офшорных счетов, обман банков ради получения кредитов.

69-летнему Манафорту грозит длительный тюремный срок по каждому из пунктов обвинения. Президент США имеет полномочия помиловать своего бывшего помощника, однако у такого шага могут быть серьезные политические последствия. Другой возможный для Манафорта путь избежать заключения или смягчить наказание – сотрудничество с расследованием о связях кампании Трампа с Россией, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Дело Манафорта – первое, доведенное до суда Мюллером. При этом все предъявленные ему обвинения касаются деятельности Манафорта с 2006 по 2016 год, до периода работы в штабе Трампа. В рамках расследования Мюллера обвинения предъявлены еще 32 лицам, пять из них признали свою вину.

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