Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в четверг в трехдневную поездку по странам Закавказья. В рамках турне она посетит Грузию, Армению и Азербайджан, проведет переговоры с руководителями трех стран, обсудит вопросы безопасности, двусторонние отношения, ситуацию в регионе и экономику.

Как сообщил в преддверии поездки журналистам источник в правительстве ФРГ, Берлин придает большое значение сотрудничеству с Закавказьем и со странами программы ЕС «Восточное партнерство» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина). «Мы хотим расширять отношения, и это тоже будет обсуждаться в ходе визита, — сказал источник. — У нас есть заинтересованность в политическом и экономическом развитии региона, в поддержке демократии и норм правового государства».

Уже в четверг после полудня Меркель прибудет в Грузию, где встретится с президентом Георгием Маргвелашвили и главой правительства Мамукой Бахтадзе. Предстоящая поездка в республику станет для нее второй на посту канцлера — в первый раз в должности главы кабмина они приезжала в Грузию в 2008 году.

Источник в правительстве ФРГ напомнил, что Берлин поддерживает процесс сближения Тбилиси с ЕС и НАТО, которое выражается в более тесном сотрудничестве в области политики безопасности, но тема вступления государства в альянс не значится в срочной повестке дня. «В настоящее время это не является оперативной политической темой, не значится в оперативной повестке дня», — отметил он.

В четверг в Тбилиси также пройдет форум, в котором примут участие германские и грузинские деловые круги. Утром пятницы Меркель встретится со студентами. После этого посетит границу с Южной Осетией. В этой связи в кабмине ФРГ напомнили, что Берлин поддерживает территориальную целостность Грузии с Южной Осетией и Абхазией в составе, а также нацелен на поиск политического решения в рамках женевских дискуссий по Закавказью.

В полдень пятницы канцлер прибудет в Ереван, где запланированы переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьером Николом Пашиняном. Источник в правительстве ФРГ сказал, что после того, как Пашинян возглавил правительство в результате масштабных манифестаций, в отношениях между государствами наблюдается «положительная повестка».

«С нашей точки зрения, сейчас хороший момент посетить эту страну», — отметили в Берлине.

На следующий день председатель кабмина ФРГ отправится в Баку. «С политической и экономической точек зрения мы считаем Азербайджан тяжеловесом в регионе», — указали в правительстве ФРГ. В республике Меркель проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, обсудит тему Нагорного Карабаха, двустороннюю повестку, а также вопросы энергетики.

Кроме того, как уточнили в кабмине, канцлер поднимет и ряд непростых вопросов. Поводом этому послужил недавний скандал, связанный с тем, что Азербайджан включил Альберта Вайлера, депутата Бундестага от партии Меркель (Христианско-демократического союза), в список нежелательных персон и отказал ему во въезде.

Политик представляет парламентскую группу по сотрудничеству со странами Закавказья и числился в списке членов делегации германского правительства. В 2014 и 2016 годах он посещал Нагорный Карабах, из-за чего и был включен Баку в список персон нон грата.

«Позиция Азербайджана вызывает сожаление, она не способствует продвижению диалога на тему Нагорного Карабаха», — сказал в этой связи официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель обязательно обсудит в Баку вопросы прав человека, свободы прессы и гражданского общества.

Minval.az