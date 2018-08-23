Анна Нетребко поздравила всех мусульман со священным праздником Курбан-байрам. Она показала, какое блюдо приготовили в ее семействе к этому важному празднику. В красивом и старинном казане с резными стенками оказался дымящийся и рассыпчатый плов.

«Всех с праздником Курбан-байрам. Азербайджанский плов», — поделилась оперная певица в своем Инстаграм.

Поклонники отметили, что выглядит блюдо весьма аппетитно. Многие задались вопросом, чем отличается азербайджанский плов от узбекского.

«Поздравления! Удачно пристроились! За все религии столы накрываете!», «Как приятно смотреть на то, как две культуры соединились и счастливы вместе. С праздником. Мира вашему дому», – пожелали поклонники звездной чете.

Minval.az