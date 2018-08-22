Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что Олимпийские игры-2018 в Южной Корее могли не состояться из-за ядерных испытаний, проводимых КНДР. Его слова приводит insidethegames.

«Для отмены Игр не обязательно должна начаться война. Было бы достаточно, чтобы одна из стран отказалась от участия в Олимпиаде из-за того, что они считают невозможным гарантировать безопасность их спортсменов», — заявил Бах. Он добавил, что к подобному решению склонялись США.

«Переговоры по поводу были не очень простыми, если говорить дипломатично. Был ли мы близки к отмене Игр? Да, очень близки», — заключил президент МОК.

Игры в Пхенчхане прошли с 9 по 25 февраля 2018 года. В качестве участников были представлены 92 страны.

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