Фильм «Опоздание» азербайджанского режиссера Таира Таировича был отобран в конкурсную программу XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино (секция короткометражные документальные фильмы).

Как передает Report, в Казани состоится и показ азербайджанского фильма «Гранатовый сад» (режиссер – Ильгар Наджаф) в рамках внеконкурсной программы фестиваля.

С 2005 года Казанский международный фестиваль мусульманского кино является одним из крупнейших кинофорумов, который проходит ежегодно в столице Республики Татарстан, Россия. В поле внимания фестиваля – фильмы, поддерживающие идеи диалога культур, толерантности и гуманности. XIV Казанский Международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 4 по 10 сентября 2018 года. В ее конкурсной программе примут участие 65 фильмов из 28 стран.

Minval.az