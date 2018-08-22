Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства 104 уроженцам других государств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, самое большое количество (67) полученных гражданств досталось уроженцам бывших союзных республик. Среди них и 10 выходцев из Азербайджана.

Для окончательного приобретения гражданства этим людям нужно принести присягу. При этом данный случай не распространяется на детей, которые получают гражданство России после принесения присяги родителями.

Minval.az